الداخلية المصرية : مقتل 17 إرهابيًا في العريش

القاهرة 11 فبراير 2020 (وال)- أعلنت الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء، مقتل 17 إرهابيًا في حملة شنتها قوات الأمن بمدينة العريش شمالي سيناء.

وقالت الداخلية المصرية – عبر صفحتها على فيسبوك – “استمرارًا لجهود وزارة الداخلية المبذولة، بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة، والنيل من مقدرات البلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات ثالث العريش بـشمال سيناء”.

وأوضحت الداخلية المصرية أن العناصر اتخذت الموقع، وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية”، مضيفة: “تم استهداف منطقة اختبائهم ووقع تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 11 عنصرًا”، عثر بحوزتهم على أسلحة.

وأشارت الداخلية في بيانها إلى أن الأسلحة؛ ضمت 6 بنادق آلية، وبندقيتي “خرطوش”، و3 عبوات متفجرة”. (وال- القاهرة) ر ت

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