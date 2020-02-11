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البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة حسّان دياب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بيروت 11 فبراير 2020 (وال)- نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب اليوم الثلاثاء ثقة البرلمان، بحصولها على أصوات 63 نائبًا.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد حضر جلسة التصويت 84 نائبًا، منح 63 منهم الثقة للحكومة، فيما رفض 20 منحها الثقة، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد اجتاحت لبنان منذ أكتوبر الماضي، مطالبة بتغيير الحكومة، ومحاربة الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. (وال- بيروت) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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