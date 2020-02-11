رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل بنغازي على رأس وفد رفيع

بنغازي 11 فبراير 2020 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية مساء الثلاثاء وصول رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورر، على رأس وفد رفيع إلى مدينة بنغازي وذلك في إطار زيارة عمل يجريها إلى ليبيا.

وقالت الوزارة إن الوفد يضم نائب إدارة العمليات على مستوى قارة إفريقيا السيد باتريك يوسف، ورئيسة بعثة الصليب الأحمر في ليبيا السيدة مارين جسار، ومسؤول قسم التعاون بالصليب الأحمر السيد صالح المثلوثي، ومسؤول قسم العلاقات بالصليب الأحمر أنيس قنديل.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان في استقبال الوفد لحظة وصوله إلى مطار بنينا الدولي، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتورة سلوى الدغيلي، وإدارة المراسم ومكتب التشريفات بالوزارة و السيد نائب الأمين العام للهلال الأحمر الليبي الأستاذ فرج الفاخري والسيد مدير مكتب الصليب الأحمر بنغازي أشرف أبو عمشة.

وأكدت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار رسمي يقوم بها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر والوفد المرافق له، سيقابلون خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الليبية سعيا من اللجنة لتقوية العلاقات مع السلطات الليبية.

وكشف الوزارة عن لقاء مرتقب لرئيس اللجنة مع دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبدالله الثني، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

ولفتت إلى أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورر شرع أول ساعات زيارته بلقاء مع السيد الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي عبدالحميد الدرسي، و زيارة ميدانية للتعرف على النشاطات والأعمال الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغازي. (وال – بنغازي) ا م

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