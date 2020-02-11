نهضة العلماء تكرم السفير المصري بإندونيسيا

قام السفير أشرف سلطان، سفير مصر بإندونيسيا، بزيارة إلى جمعية “نهضة العلماء”، حيث التقى برئيس الجمعية الدكتور سعيد عقيل سراج، وعدد من قيادات الجمعية.

وتطرق عُقيل إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين بلاده ومصر، مُثمنًا على دور الأزهر الشريف في دعم الأجيال الصاعدة من الطلاب الإندونيسيين، خاصةً الحاصلين على المنح الأزهرية، وبالدور المحورى الذي يُمثله الأزهر الشريف فى نشر قيم التسامح ونشر تعاليم الإسلام السمحة، مؤكدًا المكانة الشعبية الهامة لمصر والأزهر الشريف لدى الشعب الإندونيسي، وبشكل خاص لدى أعضاء ومُنتسبي الجمعية والتي تمتلك نحو 400 مدرسة و25 ألف معهد ديني و200 جامعة دراسية.

من جانبه، أشاد سلطان بمستوى العلاقات الثنائية بين البلديّن، مؤكدًا على أهمية دور الأزهر الشريف في دفع مسار التعاون الثقافي بين الجانبيّن خاصةً في ظل وجود ما يقرب من ستة آلاف طالب إندونيسي يدرسون في مصر.

في نهاية اللقاء، قام رئيس الجمعية بتكريم السفير المصري ومنحه درع الجمعية تقديرًا لعلاقات الصداقة التي تربط بين البلديّن.

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