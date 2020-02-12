إصابة 39 مسافرا بفيروس كورونا على متن سفينة يابانية

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا على متن السفينة دايموند برينسس في اليابان.

وأضافت وزارة الصحة في بيان، أنه بهذا يصل مجموع الإصابات المؤكدة على متن السفينة إلى 174 شخصا من أصل 492 اختبارا حتى الآن.

وأضاف كاتو للصحفيين أنه ثبتت إصابة أحد ضباط الحجر الصحي بالمرض بشكل منفصل.

ووضعت السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولها إلى يوكوهاما، جنوبي طوكيو، في 3 فبراير، بعد تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بالفيروس.

ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة، التي عادة ما يكون طاقمها مؤلفا من 1100 وتسع نحو 2670 راكبا.

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