تشكيل لجنة لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية المصادرة بالخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج اجتماعها العاشر في ديوان وزارة العدل -“حكومة الوفاق” – برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء ، لاستعرض جدول الأعمال بدءاً باعتماد محضر سابق ومتابعة عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية بالخارج.

وقدم مندوب إدارة القضايا جملة من الردود على عدد من الاستفسارات التي طرحت من أعضاء اللجنة بخصوص بعض القضايا والاحكام وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض القضايا المنظورة أمامها و عرضها في الاجتماع المقبل-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة العدل بحكومة الوفاق.

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