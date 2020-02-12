ماليزيا تطلق مؤسسة بردانا الدولية لمكافحة الفساد

أطلق رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، مؤسسة “بردانا” الدولية لمكافحة الفساد.

وقال مهاتير – في خطابه الذي ألقاه خلال مراسم إطلاق المؤسسة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية – إن هذا الصندوق مهم للغاية لأنه يعمل كنظام داعم لمسؤولي مكافحة الفساد الذين تعرضوا للتهديد والإساءة في سبيل القيام بمهامهم.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي “نحن هنا لنخبر العالم بأن جميع مسؤولي مكافحة الفساد الذين ضحوا بوظائفهم، هم أبطالنا .. وأنا فخور بالقول إن ماليزيا قد لعبت دورا مهما في معالجة هذا الأمر، بدءا من إطلاق هذه المؤسسة”.

ومن المنتظر أن تلعب المؤسسة دورا مهما في تنفيذ مسؤولية الصندوق الدولي التابع للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ماليزيا واستكمال تطلعات اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد.

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