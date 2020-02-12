مقترح ايطالي إلى طرابلس لتحديث مذكرة الهجرة

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية بأنه تم إرسال المقترح الإيطالي حول مراجعة وتحديث المذكرة الثنائية لعام 2017 للتعاون في مجال الهجرة إلى السلطات الليبية.

المذكرة تنص وفقاً لما نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية على أن يقدم ابتكارات مهمة لضمان حماية أكثر شمولاً للمهاجرين وطالبي اللجوء وخاصةً الأشخاص المستضعفين ضحايا الاتجار غير المشروع الذي يعبرون ليبيا ولتعزيز إدارة ظاهرة الهجرة مع الامتثال التام لمبادئ اتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشارت المذكرة إلى أنه يجب تحقيق هذا الهدف أيضًا من خلال توحيد عمل منظمات الأمم المتحدة وخصوصا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

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