بوكيتينو: أرغب في العمل مرة أخرى في الدوري الإنجليزي.. التحدي القادم سيكون رائعا

وصرح بوكيتينو قائلا: “سأحب أن أعود للعمل في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف “سيكون ذلك أمرا صعبا، أعلم هذا، والآن أنا أنتظر وأرى ما سيحدث”.

وواصل “حاليا وقت أشبه بالتعافي أن أفكر في نفسي قليلا، أن أكون جاهزا لأن أي شيء قد يحدث في كرة القدم ويجب أن أكون مستعدا لذلك”.

وأتم “أنا جاهز وأنتظر تحد جديد، لدي إيمان وثقة أن التحدي القادم سيكون رائعا”.

الأرجنتيني صاحب الـ 47 عاما قضى 5 سنوات ونصف في قيادة توتنام، قبل أن يرحل بشكل غير متوقع ويحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

وقاد بوكيتينيو توتنام في 293 مباراة ونجح في تحقيق 160 انتصارا وتعادل 60 مرة وخسر 73 مرة ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

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