تقرير: كاسياس يخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني

وكانت تقارير صحفية قالت خلال شهر يناير الماضي إن الدولي الإسباني السابق كان يفكر في الترشح لمنافسة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الحالي على المعقد.

ولم يعتزل كاسياس بعد كرة القدم ولكنه أوقف مسيرته الكروية قليلا بعد المشاكل الصحية التي عانى منها في القلب خلال الفترة الماضية، ولم يشارك مع فريقه في أي مباراة بعدما تعرض لأزمة قلبية في مايو 2019.

وعقد صاحب الـ38 عاما اجتماعا مع المجلس الأعلى للرياضة في مدريد خلال الأيام الماضية ونقل رغبته في الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة خلال العام الجاري.

وقضى قائد منتخب إسبانيا السابق، الشهر الماضي بأكمله يراجع الدعم الذي يمكنه الحصول عليه فور إعلانه الترشح، ويعي جيدا أن التحول من لعب كرة القدم إلى الإدارة الرياضية قد يحدث سريعا.

ويحظى كاسياس بدعم كبير من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، والذي كان ينتقد روبياليس بشدة منذ انتخابه رئيسا للاتحاد.

ولا يعد تيباس هو الداعم الوحيد، إذ أن ديفيد أجانزو رئيس اتحاد اللاعبين الإسبان يدعم كاسياس أيضا، لكن دعم الثنائي سيكون متحفظا في الوقت الحالي في حالة إذا ما تغيرت الخطط.

وشهدت فترة روبياليس التي قاربت العامين عددا من الخلافات بينه وبين أكثر من ممثل للكرة الإسبانية في الدولة، لكنه في المقابل طور كثيرا جانب الشفافية في المنظمة واتخذ عددا من القرارات التي أثارت جدلا واسعا.

ولعل أبرز القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها كان إقالة جولين لوبتيجي من تدريب منتخب إسبانيا قبل بداية كأس العالم 2018 بأيام.

وأشارت التقارير إلى أن كاسياس سيعلن بشكل رسمي عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني ومن ثم اعتزاله كرة القدم في الأسابيع القليلة المقبلة، في حالة إذا ما حدث أي تغيير في اللحظات الأخيرة.

كاسياس لعب بقميص ريال مدريد في 725 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 750 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 264 مباراة، وحصد 5 بطولات دوري إسباني وبطولتي كأس ملك إسبانيا و4 بطولات سوبر محلية و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقبي سوبر أوروبيين ولقب كأس العالم للأندية مرة وكأس الانتركونتيننتال مرتين.

وشارك النجم الإسباني بقميص بورتو في 156 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 116 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 74 مباراة. وحصد مع العملاق البرتغالي لقب دوري وكأس سوبر محلية.

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