مصرف الجمهورية يعلن عن رفع سقف السحب اليومي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مصرف الجمهورية عن رفع سقف السحب اليومي لعملاء بطاقات فيزا الدولية عبر ماكينات ATM.

وأفاد المصرف بأن سقف السحب اليومي لبطاقة الأغراض الشخصية ارتفع إلى 1000 دولار يوميا وسقف الشراء زاد إلى 2000 دولار، كما تم رفع سقف السحب ATM ماستر كارد بلاتينوم إلى 2500 دولار وسقف الشراء إلى 3500 دولار يوميا.

وكان رئيس لجنة دراسة أسعار الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية “عبد الفتاح ارحومة” قد عمم قبل عدة أيام على كافة مديري الفروع والوكالات، أسعار الخدمات المقدمة للعملاء في الفروع كافة والتي بدأ مصرف الجمهورية في تطبيقها فعلياً وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، وجاء في الكتاب أنه سيتم خصم 100 دينار على أن تخصم مباشرة من الحساب عند إصدار بطاقة فيزا أو ماستر كارد للأغراض الشخصية بالإضافة لخصم 1٪ من قيمة البطاقة المشحونة.

وأشار الكتاب إلى عمولة إصدار بطاقة بدل تالف للأغراض الشخصية التي حدد الجمهورية قيمتها بـ150 دينار، بينما بلغت عمولة إعادة تعيين الرقم السري للبطاقات 50 دينار، أما فيما يخص عمولة عمليات الشراء من نقاط البيع فقد جاء في الكتاب أن تكون قيمتها دولاراً واحداً عن كل عملية بينما بلغت عمولة السحب النقدي من آلات (ATM) بـ 4 دولارات على كل حركة حساب.

وأوضحت لجنة دراسة أسعار الخدمات المصرفية أن عمولة إدارة حسابات بطاقة الأغراض الشخصية حددت بــ 40 دينارا لكل عام بينما بلغت قيمة المعاملات المصرفية الأخرى 15 دينارا.

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