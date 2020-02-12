السماح بمرور البضائع الأجنبية إلى ليبيا عبر تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى مساء الثلاثاء كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والصناعة ومصلحة الجمارك في حكومة الوفاق الوطني بنظرائهم من وزارة التجارة بتونس في مقر وزارة التجارة التونسية لبحث المشاكل والعراقيل التي تعيق حركة السلع والبضائع بين البلدين في محاولة لتذليل الصعوبات وحلحلة المعوقات في إطار التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

واتفق الحضور خلال الاجتماع على السماح بدخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر المنافذ البرية المشتركة مع الجمهورية التونسية باستثناء بعض السلع لفترة مؤقتة منها التبغ بجميع أنواعه والمحركات وقطع الغيار المستعملة والفواكه الطازجة والجافة والملابس الجاهزة، والتي سوف يتم معالجتها لاحقا بحسب وزارة الاقتصاد .

يشار إلى أنه ومنذ عامين تقريبا، منعت السلطات التونسية دخول البضائع والمنتجات ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا نتيجة قوانين متعلقة بالتجارة.

وكانت ليبيا فيما مضى بمثابة صمام لتخفيف الضغط بالنسبة للاقتصاد التونسي فكانت وجهة لألوف التونسيين الذين كانوا يتوجهون إليها كل عام للعمل ومصدرا للبضائع الرخيصة التي يمكن بيعها في الأسواق المحلية، غير أن العنف ألحق الضرر بحركة البضائع والناس.

ومنذ سنوات تتعرض “سوق ليبيا” في مدينة بنقردان لضغوط، وهذه السوق عبارة عن شبكة من المتاجر المنخفضة تباع فيها الملابس وأجهزة التلفزيون والمايكروويف ولا يزال بعضها في صناديق عليها أسماء الشركات الليبية المستوردة.

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