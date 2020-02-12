القائد العام المشر خليفة حفتر يتلقى دعوة رسمية مبعوثة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا

بنغازي 12 فبراير 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية السيد كريستوف فارنو بمقرّ القيادة العامة – الرجمة ؛ وفق ما أعلن مكتب إعلام القيادة العامة.

ووفقا للمكتب، فإنه تم التباحث حول سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة، مؤكدا تقديم السيّد فارنو خلال هذا اللقاء دعوة رسمية مبعوثة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقائد العام لزيارة الجمهورية الفرنسية. (وال – بنغازي) ا م

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