الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الجزائر في جهود تسوية الأزمة الليبية

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك اليوم الأربعاء، بدور الجزائر في تسوية الوضع في ليبيا منوها بـ “الحنكة والإصرار الذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من أجل إيجاد مخرج للأزمة الليبية”.

وقال أورورك في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة “إننا نرى الحنكة والإصرار اللذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من أجل إيجاد مخرج للأزمة الليبية وتفادي التصعيد”.

وأكد أورورك ان الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب موقف الأمم المتحدة التي تعمل من أجل إيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الليبية.

ورد على سؤال حول المساعدة التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها من أجل إعادة الأموال والأملاك المنهوبة والمهربة إلى البلدان الأوروبية، أقر السفير أورورك بصعوبة هذا الأمر قائلا إن “البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا سلطة لها على حسابات الأشخاص المشتبه فيهم”.

وأكد أن الجزائر التي تعد ثالث مصدر للغاز لأوروبا هي شريك موثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الأوروبية تميزت بالكثير من المبادلات المثمرة والاحترام المتبادل والتفاهم والشراكة، وقال إنه “رغم بعض الخلافات إلا أننا نشجع بقوة مواصلة جهودنا في تعزيز هذه العلاقات الثنائية”. وأضاف “أننا اجتهدنا خلال كل هذه السنوات في إقامة علاقات متينة مع الجزائر وتطويرها وتحديثها من أجل خير ورفاهية شعوب كلا الجانبين”.

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