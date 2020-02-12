مالديني: رانكيك مدربا لـ ميلان؟ ليس الشخص المناسب

كما حذر من أن رالف رانكيك ليس الشخص المناسب لمشروع ميلان.

أسطورة ميلان تحدث لشبكة سكاي سبورتس قائلا عن مباراة الدربي أمام إنتر “إذا حللنا المباراة قدمنا شوط أول رائع وهو الأداء الأفضل لنا في آخر 5 سنوات”.

وتابع “هناك بعض المشاكل ونعرف ذلك ونعمل عليه، ليس الفريق المثالي ونسعى للتطور لتجنب المشاكل والخسارة”.

صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية نشرت تقريرا عن تضارب وجهات النظر في إدارة ميلان على هوية المدير الفني الجديد للموسم المقبل.

إيفان جازيدس المدير التنفيذي لميلان يؤيد تعيين الألماني رالف رانكيك خاصة لشغل منصب المدير الرياضي والمدير الفني في وقت واحد للاستفادة من خبراته في مؤسسة ريد بول.

ويحتل رانكيك مهمة تطوير كرة القدم في مؤسسة ريد بول لناديي لايبزيج الألماني وسالزبروج النمساوي في الوقت الحالي.

في المقابل يسعى مالديني وبوبان لتعيين ماسيميليانو أليجري مديرا فنيا في ولاية ثانية لميلان.

مالديني دافع عن وجهة نظره مضيفا “كمدير رياضي مع كامل الاحترام، لا اعتقد أن رالف مناسب لنادي مثل ميلان”.

ميلان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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