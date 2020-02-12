القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تستهجن بيان البعثة الأممية الذي اتهم الجيش بمنع طائرات البعثة من الهبوط في ليبيا

بنغازي 12 فبراير 2020 (وال) – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مساء الأربعاء استهجانها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول مزاعم بعدم منح الجيش الليبي الإذن لطائرة خاصة بالبعثة الإذن بالهبوط في المطارات الليبية.

وقالت القيادة العامة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، إنها لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات في قاعدة امعيتيقة الجوية التي أصبحت تحت سيطرة دولة تركيا المستعمرة وتتعرض إلى القصف من الحين للآخر.

وأشار البيان إلى أن مطار مصراتة، وقاعدة معيتيقة الجوية تحت تصرف مليشيات حكومة السراج ، وتقع الأخيرة ضمن منطقة عمليات عسكرية وتم ضمها لمنطقة الحظر الجوي حتى تضمن القيادة العامة سلامة الطائرات والمسافرين من أية عمليات إرهابية.

وأعتبرت القيادة العامة أن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة لا يعبر عن حقيقة الأمور ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي وإلى صانعي القرار في هيئة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لطالما تم استقبال طائرات الأمم المتحدة التي تؤمنها القيادة العامة في مختلف أرجاء البلاد باستثناء مطاري مصراتة ومعيتيقة.(وال – بنغازي) ا م

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