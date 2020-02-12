ترامب يدعو الشيوخ لرفض التصويت على مشروع قرار يقيد صلاحياته في حالة إعلان الحرب مع إيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الشيوخ لعدم تأييد مشروع القرار الذي سيحد من صلاحياته لشن عمليات عسكرية، مؤكدًا أنها “إشارة سيئة”، ستفيد إيران.

وكتب ترامب، في تغريدة على “تويتر” أوردتها قناة “سكاي نيوز” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أنه “من المهم جدًا بالنسبة لأمن البلاد، ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح القرار حول صلاحيات الحرب الخاص بإيران”، مضيفًا: “نقوم بعمل جيد جدًا في ما يخص إيران، والوقت ليس مناسبًا لنظهر الضعف”.

وتابع ترامب قائلاً إن “الأمريكيين يؤيدون بأغلبية ساحقة هجومنا على الإرهابي سليماني .. ولو كانت يداي مقيدتين لكان بوسع إيران أن تتصرف بحرية. وهذا يرسل إشارة سيئة جدا”.

وأضاف أن “الديمقراطيين يقومون بذلك فقط من أجل إحراج الحزب الجمهوري. فلا تسمحوا بحدوث ذلك”.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صادق في أواخر يناير الماضي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا