مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا .. والمندوب الروسي يؤكد أن القرار بيد الليبيين

نيويورك 13 فبراير 2020 (وال) تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا التي تشهد منذ يناير هدنة هشة.

وخضع نص القرار الذي أعدته بريطانيا وأقر بـ 14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم، مؤكداً أن موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.

وقال المندوب الروسي: ” امتنعنا عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين”. وأشار المندوب إلى أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم.(وال – نيويورك) ا م

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