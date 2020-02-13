مازال الأمل موجود للكل.. بلباو يفوز على غرناطة في كأس الملك

وأقيمت المباراة على ملعب بلباو سان ماميس.

سجل هدف المباراة الوحيد إيكر مونيان في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في معقل غرناطة في الخامس من شهر مارس المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من طرف نصف النهائي الآخر بين ريال سوسيداد وميرانديس.

ويعد بلباو هو ثاني أكثر المتوجين ببطولة كأس الملك عبر التاريخ بـ23 بطولة خلف برشلونة صاحب الـ30 لقب.

وكانت آخر مرة توج فيها بلباو باللقب عام 1984، أما المرة الأخيرة التي وصل فيها للنهائي كانت في 2015.

أما غرطانة فلم يسبق له أبدا التتويج باللقب وكانت المرة الوحيدة التي بلغ فيها النهائي في عام 1959.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا