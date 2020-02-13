الحسم في سان باولو.. رائعة رويز تقود نابولي للتفوق على إنتر في كأس إيطاليا

تسديدة فابيان رويز الرائعة سكنت شباك دانييلي باديلي في الدقيقة 57 لتقود مدربه جينارو جاتوزو لانتصار غال إذ لا يعرف الفوز على إنتر إلا في كأس إيطاليا.

جاتوزو خاض 5 مباريات سابقة أمام إنتر كمدرب لم يفز إلا في مباراة واحدة كانت بكأس إيطاليا مع ميلان بفضل هدف باتريك كوتروني في ربع نهائي موسم 2017-18.

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لاوتارو مارتينيز شارك في هجوم إنتر بعد انتهاء إيقافه بدلا من التشيلي أليكسيس سانشيز مجاورا روميلو لوكاكو.

فيما واصل جاتوزو اللعب بخطة 4-4-2 وتواجد دريس ميرتينز وجوزيه كاييخون في الهجوم.

التهديد الأول جاء عن طريق دريس ميرتينز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى من القائم في الدقيقة 11.

إنتر رد بعد 7 دقائق برأسية من لاوتارو مارتينيز مرت أعلى من القائم.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد البولندي بيتور زيلينسكي أن يسجل هدف التقدم للضيوف لكن الحارس دانييلي باديلي تصدى لها وانتهى الشوط سلبيا.

12 دقيقة مرت على بداية الشوط الثاني، وسجل فابيان رويز هدف اللقاء الوحيد في شباك إنتر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك باديلي في أقصى الزاوية اليمنى.

أنطونيو كونتي المديرالفني لإنتر حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 70 بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

كونتي سعى لتنشيط هجوم إنتر فأشرك كريستيان إريكسن وأليسكس سانشيز في الدقيقتين 66 و74 بدلا من ستيفانو سينسي وفيكتور موسيس.

في المقابل أجرى جينارو جاتوزو تغييرين بنزول ماتيو بوليتانو بدلا من كاييخون وتغيير في الدقيقة 83 بنزول آلان بدلا من زيلينسكي.

نابولي حافظ على تقدمه بفضل تألق الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا وانتهت المباراة بفوز البارتينوبي بهدف نظيف.

وسيكون الحسم في ملعب سان باولو معقل نابولي في مباراة الإياب والمقرر إقامتها في الخامس من مارس المقبل.

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