باريس يضرب ديجون 6-1 في كأس فرنسا

تقدم باريس في الدقيقة الأولى بهدف عكسي سجله ويسلي لاوتوا مدافع ديجون بالخطأ في مرماه.

قبل أن يتعادل ديجون في الدقيقة 13 بهدف سجله مونير شويار.

لينتفض باريس سان جيرمان ويدك شباك ديجون بخماسية.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أضاف المدافع تياجو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وأضاف بابلو ساربيا الهدف الرابع في الدقيقة 56، ثم سجل ديجون الهدف الخامس لسان جيرمان عن طريق مدافعه سينو كوليبالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86.

وأتم ساربيا سداسية سان جيرمان في الدقيقة 90.

وشارك كيليان مبابي في المباراة كاملة بعدما فضل مدربه توماس توخيل عدم إخراجه من الملعب بعدما اعترض النجم الشاب على تبديله في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي.

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