اليابان: تفشي كورونا لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأوليمبية

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأوليمبية لهذا الصيف.

وقال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2020: “نود أن نؤكد مجددا أننا لا ننظر في إلغاء وتأجيل ألعاب طوكيو بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف موري في مستهل اجتماع مع أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية: “سوف ننسق مع الحكومة وسنتعامل (مع الوضع) بشكل هادئ”.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لأوليمبياد طوكيو، توشيرو موتو، عبر عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن تأثير مرض “كوفيد – 19” الذي يسببه الفيروس.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.

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