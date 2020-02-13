عدد مستخدمي تطبيق واتساب يكسر حاجز المليارين

قال تطبيق الرسائل النصية واتساب الذي تملكه شركة فيسبوك، الأربعاء، إن عدد مشتركيه بلغ ملياري مستخدم ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم.

ولم يحدد واتساب كيف حسب عدد المستخدمين، لكنه كان قد ذكر في 2014 أن لديه 500 مليون مشترك، عندما اشترت فيسبوك التطبيق في صفقة قيمتها 19 مليار دولار، لتعزيز شعبيتها ولا سيما بين المستخدمين الأصغر سنا.

وتحاول فيسبوك تعزيز إيراداتها من وحداتها التي تنمو نموا سريعا، مثل تطبيق الصور إنستجرام وواتساب. وتطور الشركة أدوات التطبيق للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتجه فيه لتحويل التطبيق إلى خدمة بمقابل مادي.

وكانت فيسبوك قد قالت، إن عدد المستخدمين النشطين شهريا بلغ 2.50 مليار مستخدم حتى 31 ديسمبر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا