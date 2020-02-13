اعتماد قرار وقف إطلاق النار في ليبيا في مجلس الامن

ايوان ليبيا – وكالات :

صوت مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة مساء امس الأربعاء، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد مشروع القرار رقم «2510» المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وذلك وفق وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وصوت 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا بالموافقة على القرار فيما امتنعت روسيا.

يشار إلى أن هذا القرار بات أول نص ملزم يتبناه مجلس الأمن الدولي منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي، وطلبت بريطانيا التصويت عليه بعد مشاورات على نصه استمرت لثلاثة أسابيع.

ويشدد القرار على «ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة»، وأصرت لندن على تضمين نص القرار «قلق (مجلس الأمن) إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا».

وكانت روسيا قد عطّلت الأسبوع الماضي تبني مشروع القرار بعدما اعترضت على عبارة «مرتزقة» وطلبت استبدالها بـ«مقاتلين إرهابيين أجانب».

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