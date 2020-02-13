دعوة رسمية لحفتر لزيارة فرنسا

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أمس الأربعاء، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، بمقر القيادة العامة في الرجمة؛ وبحث الطرفان «سبل مكافحة الإرهاب» وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان إن المسؤول الفرنسي قدم خلال اللقاء دعوة رسمية مقدمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشير حفتر لزيارة فرنسا.

يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، تلقى دعوة رسمية لزيارة باريس ولقاء نظيره الفرنسي، وذلك خلال لقائه وفدا فرنسيا الإثنين الماضي، لبحث عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق والسفارة الفرنسية لدى ليبيا.

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