اتهامات للرئاسي ببيع العملة الأجنبية بدون رسوم

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس لجنة ازمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الاغا على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك عن كتاب وجهه الصديق الكبير محافظ مركزي طرابلس لأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حصول اشخاص على استثناء لشراء العملة الصعبة الخاضعة للضريبة .

وعلق الاغا في تدوينته على الكتاب قائلا أن الصديق الكبير “يعترف ببيع العملة الأجنبية بدون رسوم راميا التهمة نحو المجلس الرئاسي بانه من يمنح الاستثناءات “.

واضاف الاغا ” للعلم سبق وان صرحنا منذ مدة طويلة بآن هناك أشخاص معدودين مستفيدين من العملة الأجنبية بدون دفع رسوم عليها “.

وورد في كتاب الكبير اربعة نقاط جاء في النقطة الاولى ان المركزي ملتزم بتطبيق قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 ، وورد في النقطة الثانية اشارة الى ان المجلس الرئاسي هو من يمنح الاستثناء ، فيما اكدت النقطة الثالثة على ما ورد في الثانية مع اضافة ان المركزي لم يستثنى الضريبة الا لمخصصات ارباب الاسر ، وفي النقطة الرابعة اشار الكتاب الى ان المركزي ينشر بيان شهريا بمبيعات النقد الاجنبي الخاضع للضريبة وغير الخاضع للضريبة وان البيان يحال باللغتين العربية والانجليزية الى كل الاطراف الدولية بما فيها بعثة الامم المتحدة.

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