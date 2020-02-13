حقيقة التحضير للهجوم على سرت من مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

تشهد محاور القتال خروقات متكررة للهدنة الهشة المُعلنة بين قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول عسكري يتبع الجيش الوطني قوله إن “مُسلحي مصراتة يستغلون الهدنة لشن هجوم وشيك على مدينة سرت”.

وكشف ذات المسؤول عن تجهيزات تجري من جانب المجموعات المسلحة في مصراتة للهجوم على الحقول النفطية التي تُسيطر عليها قوات الجيش الوطني.

وشدد المسؤول العسكري في تصريحاته لـ”الشرق الأوسط” على أن القيادة العامة للجيش الوطني تُتابع تطورات الموقف بصورة مستمرة ودقيقة.

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