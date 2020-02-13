بليند يعود للملاعب: توترت بعض الشيء قبل مشاركتي.. الطبيب اضطر لإيقافي

وصرح بليند عبر قناة “فوكس سبورت” قائلا: “أشعر بسعادة كبيرة لعودتي للملعب”.

وأضاف “كنت متوترا قليلا قبل دخولي الملعب، لأنك لا تعلم ما سيحدث”.

وواصل “الطبيب كان بحاجة لكبح جماعي وإيقافي لأنني أردت العودة في أسرع وقت ممكن”.

وأتم “لم أخف قط، أردت العودة للملعب في أسرع وقت ممكن”.

بليند شارك للمرة الأولى منذ تشخيصه بالتهاب في عضلة القلب وخضوعه لجراحة في ديسمبر الماضي كبديل ضد فيتيسه ضمن ربع نهائي كأس هولندا، في المباراة التي فاز بها أياكس بنتيجة 3-0 ولعب 13 دقيقة.

وعاد بليند إلى تدريبات أياكس خلال الأسبوع الماضي بعدما تم تزويده بجهاز إلكتروني لعلاجه.

بليند شارك خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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