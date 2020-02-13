كونتي: نابولي جاء من أجل الدفاع.. يملكون ثاني أفضل تشكيلة في إيطاليا

بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا مساء الخميس.

وصرّح كونتي بعد اللقاء: “نابولي حضر إلى هنا للعب مباراة دفاعية، حتى أن دريس ميرتنز راقب بروزوفيتش، لقد أغلقوا كل المنافذ”.

وأضاف عبر راي سبورت: “علينا التحلي بسرعة أكبر في بعض المواقع وأن نخلق مواقف واحد على واحد. على أي حال، أبارك لـ نابولي، فقد أفلحت خطتهم بما أنهم فازوا”.

وأكمل موضحا تأثير الدربي أمام ميلان: “مباراة الدربي استنفذت طاقتنا على المستويين البدني والذهني. أجريت 5 تغييرات في التشكيل عن مباراة الأحد. نابولي تغلب على يوفنتوس، ولاتسيو، وليفربول هذا الموسم، مما يعني أنه فريق يمتلك الجودة. بعد يوفنتوس، نابولي هو الفريق صاحب القائمة الأفضل في الدوري الإيطالي”.

وعن الفارق بين ميلان ونابولي: “ميلان لعب أمامنا مباراة هجومية وترك مساحات في دفاعه. أما اليوم، فـ نابولي لم يترك أي مساحات ولعب مباراة تكتيكية”.

وأشاد بـ جينارو جاتوزو مدرب نابولي: “جاتوزو كان ذكيا بالتراجع إلى الخلف واللعب على المرتدات. سنحت لنا الفرص، ولكانت نتيجة عادلة لو خرجت المباراة متعادلة”.

وأتم: “عندما تواجه فريقا متكتلا بهذه الطريقة، عليك تحريك الكرة بشكل أسرع لخلق المساحات”.

تسديدة فابيان رويز الرائعة سكنت شباك دانييلي باديلي في الدقيقة 57 لتقود مدربه جينارو جاتوزو لانتصار غال إذ لا يعرف الفوز على إنتر إلا في كأس إيطاليا.

جاتوزو خاض 5 مباريات سابقة أمام إنتر كمدرب لم يفز إلا في مباراة واحدة كانت بكأس إيطاليا مع ميلان بفضل هدف باتريك كوتروني في ربع نهائي موسم 2017-18.

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