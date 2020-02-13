راديو كتالونيا: 72 ساعة حاسمة لـ برشلونة لاستقدام بديل لـ ديمبيلي

محطة “راديو كتالونيا” أفادت أن برشلونة أرسل التقرير الطبي الخاص بإصابة ديمبيلي إلى لا ليجا بالفعل.

ويأمل برشلونة في الحصول على سماح استثنائي من لا ليجا بالتعاقد مع لاعب لتعويض ديمبيلي الذي يغيب حتى نهاية الموسم.

وأمام لا ليجا 72 ساعة للرد على برشلونة والسماح له بالتعاقد مع لاعب، أو رفض الطلب.

ولو جاء الرد إيجابيا، فسيمهَل برشلونة 15 يوما لإتمام صفقته.

وخضع ديمبيلي لجراحة في فنلندا، أعلن برشلونة أنها ستغيّبه لـ6 أشهر.

video:1

وتسمح القوانين للأندية التي تتعرض لإصابات طويلة، بالتعاقد مع لاعبين خارج فترة القيد، بشرط أن يكونوا من داخل إسبانيا.

وطرحت التقارير العديد من الأسماء التي يستهدفها برشلونة إحداها في الأيام الماضية، وأبرزها: ويليان جوزيه لاعب ريال سوسيداد، ولوكاس بيريز لاعب ديبورتيفو ألافيس، وآنخل رودريجيز لاعب خيتافي، ولورين مورون لاعب ريال بيتيس، وكريستيان ستواني لاعب جيرونا.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا