الصليب الأحمر يطلب إعفاءات لكوريا الشمالية من العقوبات لمواجهة كورونا

دعا الصليب الأحمر اليوم الخميس، إلى منح كوريا الشمالية إعفاءات من العقوبات في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا بعد تفشيه في الصين المجاورة.

وقال خافيير كاستيلانوس المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في آسيا والمحيط الهادي في بيان “نعلم أن هناك احتياجا ملحا لمعدات الوقاية الشخصية وأجهزة الفحص وهي أشياء ضرورية لمواجهة أي انتشار محتمل”.

وأضاف أن “من الضروري” صدور إعفاء يسمح بتحويل مصرفي لمكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في كوريا الشمالية لإنقاذ حياة البشر، وتابع “ليس هناك في الوقت الراهن وسيلة أخرى للتدخل الإنساني، ويتعين علينا العمل الآن”.

وتمنع العقوبات الدولية نطاقا كبيرا من الأعمال والتجارة وغيرها من التعاملات مع كوريا الشمالية، وتقرر فرضها بسبب البرامج النووية والصاروخية التي طورتها بيونجيانج في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولم تؤكد كوريا الشمالية ظهور أي إصابات بفيروس كورونا الجديد لكن وسائل إعلام حكومية ذكرت أن الحكومة تمد فترة الحجر الصحي لمن تظهر عليهم الأعراض لمدة 30 يوما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا