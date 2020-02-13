الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين

نيويورك-العنوان

أكدت نائبة الممثل الدائم المكلف بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفير شيري نورمان شاليه، على دعم بلادها لتبني مجلس الأمن الدولي لقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشددت شاليه على ضرورة استمرار محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى توافق دائم لوقف التصعيد واتخاذ خطوات فعالة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار. وقالت، “يجب أن تستمر هذه المحادثات دون عوائق”.

وكررت شاليه، أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، يوم الأربعاء، دعوة الولايات المتحدة إلى وقف التصعيد والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقالت، “من المؤسف للغاية أنه على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين، فإن بعض البلدان، بما في ذلك من حول هذه الطاولة، وغيرها من الدول المذكورة في تقرير فريق الخبراء، تواصل إرسال المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا”.

وأضافت، نائبة الممثل الدائم المكلف بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفير شيري نورمان شاليه، “تؤكد الولايات المتحدة على الحاجة إلى مساءلة إضافية للدول الأعضاء التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة، على الرغم من الالتزامات الصريحة التي قطعت في برلين”، مشيرة إلى أنه على البلدان التي شاركت في مؤتمر برلين الالتزام باحترام حظر الأسلحة.