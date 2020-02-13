حفتر و دي مايو يبحثان تأمين الحدود المشتركة

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة ببنغازي.

وبحث المشير والوزير الإيطالي خلال اللقاء سبل تأمين الحدود البحرية بين ليبيا وإيطاليا.

وكان دي مايو قد أجرى زيارة إلى طرابلس، أمس الأربعاء، التقى فيها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي مؤخراً على أن خطر الإرهاب في ليبيا لا يمكن التقليل من شأنه، مشيراً إلى أن بلاده “ستكون حاسمة في كل قرار أوروبي يخص ليبيا”.

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