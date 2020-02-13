هوب هيكس تعود للبيت الأبيض كمستشارة جديدة لكوشنر

عادت هوب هيكس، المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلت بشهادتها في إطار تحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، إلى البيت الأبيض بعد ابتعادها عنه لعامين.

ولن تكون هيكس 31 عامًا، ضمن فريق الاتصالات هذه المرة ولكن سوف تعمل مع صهر الرئيس جاريد كوشنر وهو أحد المستشارين الرئيسيين. وتأتي عودتها فيما تستعد إدارة ترامب لإطلاق حملة إعادة انتخابه.

وقال كوشنر: “لا يوجد من هو أكثر إخلاصا لتنفيذ أجندة الرئيس ترامب من هوب هيكس. نحن مسرورون بعودتها للفريق”.

كانت هيكس التي بدأت كمساعدة لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس، فيما يتعلق بأسلوبها الخاص بالأزياء، أحد الأعضاء الأوائل في الفريق الانتخابي الخاص بترامب في عام 2016. ثم انضمت فيما بعد إلى البيت الأبيض وأصبحت مديرة الاتصالات.

وينظر إليها الكثيرون على أنها شخصية تحظى بثقة الرئيس. وعملت في العام الماضي في الجانب الإداري من شبكة فوكس التي غالبا ما يشاهدها الرئيس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا