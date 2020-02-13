التشكيل – إبراهيموفيتش في مواجهة رونالدو.. تغيير وحيد لـ ميلان مقابل 5 لـ يوفنتوس

يدخل ميلان بتغيير وحيد وبنفس الرسم التكتيكي لمواجهة يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا عن مباراة دربي ميلانو الأخيرة.

وكذلك في الشكل الهجومي بتواجد ديبالا بدلا من جونزالو إيجوايين عن مباراة هيلاس فيرونا الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – سيمون كايير – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: سامو كاستييخو – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – أنتي ريبيتش

أمامهم: هاكان تشالهان أوجلو

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

في المقابل جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – ماتيا دي تشيليو

الوسط: ميراليم بيانيتش – بلايس ماتويدي – آرون رامسي

الهجوم: كريستيانو رونالدو – خوان كوادرادو – باولو ديبالا

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