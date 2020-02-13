جوارديولا: سيتي قد يقيلني إن خسرنا من ريال مدريد.. أحلم بلقب دوري الأبطال

وتحدث جوارديولا في مقابلة لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية اليوم الخميس قائلا: “أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، أحلم بالفوز باللقب وأستمتع بالتحضير لمباراتي ريال مدريد”.

وأكمل “علينا رؤية ماذا نستطيع أن نقدم أمامهم، أمامنا أسبوعين للتحضير وستكون كلها من أسعد لحظات مسيرتي أن أتخيل قدرتي على هزيمتهم”.

واستدرك المدرب الإسباني “إن لم نفز عليهم، حسنا سيأتي المدير التنفيذي والمدير الرياضي ليبلغاني بأنني لست جيدا بما كفاية الكفاية للفوز بدوري الأبطال ومن ثم تتم إقالتي”.

وواصل “سأقول حسنا شكرا لكما كان من دواعي سروري العمل هنا”.

وأضاف جوارديولا “لا أعرف إن كان ذلك الموقف سيحدث حقا، لكنه حدث في العديد من المرات من قبل وربما يحدث مجددا”.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الـ26 من شهر فبراير الجاري في سانتياجو برنابيو.

وانتقد جوارديولا ما يحدث حينما لا يفوز فريق بالألقاب وقال: “نحن نعطي رسالة سيئة حقا للجيل الجديد عندما نجعله يهتم فقط بالفائز، البعض يقول لقد حظي فريق ما بموسم كارثي لكن إن توج بدوري الأبطال فسيكون ذلك استثنائيا”.

وأتم متسائلا “لماذا يحدث ذلك؟ من الصعب دائما الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

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