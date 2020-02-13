تقرير – كيف سيناسب زياش تشيلسي

ويبدو أن النادي اللندني وجد ضالته في المغربي حكيم زياش في أياكس.

وأعلن تشيلسي ضمه لموهبة أياكس زياش بداية من الموسم المقبل في صفقة تُكلف الزُرق 40 مليون يورو قد تصل لـ44 مليونا بحساب المتغيرات.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية تقريرا عن كيف سيناسب زياش تشيلسي ويستعرضه FilGoal.com.

** 26 سنة

** صنع 13 هدفا خلال الموسم الجاري مع أياكس

** توج بالدوري والكأس الهولنديين الموسم الماضي (سجل 21 هدفا في 49 مباراة خلالهما)

** سجل 3 أهداف في 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

** أكثر من صنع أهدافا في الدوري الهولندي في مواسم 2014-2015 و2016-2017 و2018-2019

** ارتدى قميص المغرب في 33 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفا

في 2012 ضم تشيلسي موهبة ليل الفرنسي إدين هازارد الذي صار ليشارك مع الفريق في 352 مباراة مسجلا خلالهم 110 هدفا ولكن الآن من صعب إيجاد البديل له بعد رحيله إلى ريال مدريد، ففي الموسم الماضي سجل اللاعب البلجيكي 16 هدفا وصنع 15.

أما أقرب لاعب له في تلك الأرقام كان بيدرو رودريجيز الذي سجل ثمانية أهداف وصنع اثنين، وروبن لوفتس تشيك الذي سجل ستة أهداف وصنع اثنين.

وفي الموسم الجاري اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 10 أهداف هو تامي أبراهام الذي أحرز في 13 هدفا، أما أقرب ملاحقيه هما كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت بخمسة أهداف لكل منهما.

في المقابل يمنح زياش تشيلسي فرصة أكبر في خلق الفرص، فلا يوجد أي لاعب خلق فرصا أو صنع أهدافا في الدوري الهولندي خلال الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من اللاعب المغربي.

هذا بالإضافة لقوة زياش في التسديد من خارج منطقة الجزاء بل وتمرير الكثير من البينيات فيها.

محلل “سكاي سبورتس” كافيه سولهيكول قال: “اللاعب نفسه أراد التوقيع لتشيلسي هو أحد أهم أهداف لامبارد خلال الانتقالات الشتوية”.

وواصل “تشيلسي عمل بقوة كبيرة لضم زياش في يناير لكن لسوء الحظ أياكس تمسك به لمنافسته على الدوري والكأس والدوري الأوروبي، لذا سينضم لتشيلسي في الصيف”.

يلعب زياش على الجانب الأيمن ويستطيع اللعب كصانع ألعاب، وسجل ثمانية أهداف وصنع 21 آخرين خلال 29 مباراة شارك فيها الموسم الجاري مع أياكس في كل البطولات.

من المتوقع أن يكون المركز الرئيسي لزياش هو الجناح الأيمن حيث يجيد التوغل لداخل الملعب وصناعة الفرص والتسديد بيسراه.

زياش صنع الموسم الجاري 18 فرصة للتهديف، اللاعب الوحيد في تشيلسي الذي تفوق عليه هو ويليان بـ19 فرصة.

وفي الموسم الماضي كان زياش هو ثامن أكثر من صنع فرصا في دوري أبطال أوروبا، فيما أكمل ميسي (35) ونيمار (32) أكملا مراوغات أكثر من اللاعب المغربي صاحب الـ31 مراوغة.

وفي شهر نوفمبر الماضي في تعادل أياكس وتشيلسي 4-4 في ستامفورد بريدج صنع زياش هدفين.

اعتاد أياكس دائما بيع أفضل لاعبيه، وخسارته برحيل زياش هي مكسب كبير لتشيلسي.

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