البحرية الأميركية  تُعلن مصادرة 150 صاروخًا إيرانيًا في بحر العرب

واشنطن 13 فبراير 2020 (وال)- أعلنت البحرية الأميركية الخميس، أن سفينة تابعة لها في بحر العرب، صادرت 150 صاروخًا من صنع إيراني يوم الأحد كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وبحسب وكالة رويترز، فقد ذكرت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي – في بيان – أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم حوالي 3 صواريخ أرض جو.

وأشارت القيادة الوسطى إلى أن الصواريخ الـ 150 التي صُودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات، كما أظهر مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود تفاصيل العملية العسكرية.

وقالت البحرية الأميركية في وقت لاحق، إن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

وتأتي مصادرة الجيش الأميركي لصواريخ من صنع إيراني، بعدما دخلت واشنطن وطهران في توتر كبير خلال يناير الماضي، عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.

وبدورها، ردت إيران على مقتل قائدها العسكري بقصف قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق، لكن الثأر وصف بالمحدود، ولم يُوقع خسائر في صفوف الجيش الأميركي، رغم إصابة بعض الجنود بارتجاج في المخ، من جرّاء الضوضاء الناجمة عن سقوط الصواريخ. (وال- واشنطن) ر ت

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