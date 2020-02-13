أمريكا تصادر أسلحة إيرانية الصنع في بحر العرب

قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس، إنها نفذت غارة في عرض بحر العرب، واستولت على كمية من الأسلحة الإيرانية الصنع.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن الأسلحة تشمل نحو 150 صاروخا مضادا للدبابات، وثلاثة صواريخ سطح-جو وأسلحة التصوير الحراري ومواد خاصة بالطائرات المسيرة، مشيرًا إلى الغارة وقعت يوم الأحد الماضي 9 فبراير.

وفي غارة مماثلة العام الماضي ، قالت الولايات المتحدة إن الأسلحة التي عثرت عليها على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

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