إصابة 19 طفلا على الأقل في قصف على مدرسة في ولاية راخين بميانمار

قال نائب ومتحدث عسكري اليوم الخميس إن 19 طفلاً على الأقل أصيبوا لدى تعرض مدرستهم الابتدائية لقصف مدفعي في ولاية راخين في ميانمار.

وزادت حدة الاشتباكات بين قوات الحكومة والمتمردين في راخين، وفر عشرات الآلاف من تلك الولاية منذ بدء الاشتباكات في ديسمبر 2018 مما أتى بمزيد من الفوضى للمنطقة التي فر منها أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا من حملة عسكرية في 2017.

ويقاتل متمردو جيش أراكان، المؤلفون من أغلبية بوذية، من أجل مزيد من الاستقلال لراخين الواقعة غرب البلاد عن الحكومة المركزية.

وقال تون أونج ثين وهو عضو برلمان محلي لرويترز عبر الهاتف إن قذيفة مدفعية سقطت على المدرسة في قرية خاموي تشاونج صباح اليوم الخميس لكنه لم يعرف الجهة المسئولة عن الواقعة.

وأضاف أن أحد الأطفال المصابين حالته خطرة. وصرح متحدث عسكري بأن عدد المصابين 20 طفلا وألقى بمسئولية الهجوم على المتمردين، ولم يستجب متحدث باسم جيش أراكان لاتصالات رويترز.

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