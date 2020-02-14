تعرف على خسائر مؤسسة النفط بسبب الاقفالات

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجع إنتاج الخام إلى 163 ألفًا و684 برميلًا في اليوم بحلول أمس الخميس؛ نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، محذرة من حملات «التضليل الإعلامي فيما يتعلق الوضع الحالي للوقود».

وأوضح بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخسائر تجاوزت المليار دولار أميركي لتصل إلى 1.437.616.232 دولار أمريكي.

وجددت المؤسسة دعواتها إلى «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها»، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا من أجل ليبيا وشعبها، ولفتت إلى استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

وأعلنت وصول ناقلة محملة بغاز الطهي إلى ميناء بنغازي اليوم، لافتة إلى تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.

وقالت المؤسسة إن مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لازالت تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

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