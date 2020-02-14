الكبير يبحث مع السفير الأميركي تحسين شفافية التدفقات المالية

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث محافظ البنك المركزي الصديق الكبير أمس الخميس، مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل تحسين شفافية التدفقات المالية والمساءلة، والدفع باتجاه إحراز تقدم في مدفوعات الرواتب وميزانية ليبيا لعام 2020.

وجدد الطرفان دعوتهما لإنهاء إغلاق إنتاج وتصدير النفط، الذي أثر سلبا على الموارد المالية لليبيا، وتسبب في تفاقم الوضع الإنساني الحالي.

وكان الصديق الكبير أكد نهاية يناير الماضي أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسبب إيقاف تصدير النفط الليبي. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 18 يناير الماضي حالة «القوة القاهرة»، متهمة «القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بإيقاف صادرات النفط من عدة موانئ.

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