اصدار النشرة الوبائية للأسبوع الرابع

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع الرابع من العام الحالي من الفترة 20 يناير وحتى 26 يناير 2020م.

وذكرت الإدارة، خلال النشرة الوبائية، أن الأسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية، فإن عدد حالات ” اشتباه حصبة” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 10 حالات، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 11 حالة اشتباه، إضافة إلى 10 حالات اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية، تسجيل 11 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان.

وحول الأمراض الجلدية، سجّلت النشرة الوبائية، 165 حالة اشتباه بالليشمانيا.

ونوهت إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة، أن ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية، هي فقط حالات اشتباه يعقبها خطوات للتأكد والاستجابة.

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