موعد اجتماعات اللجنة الدولية بشأن ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، عن انعقاد أول اجتماع للجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين، يومي السبت أو الأحد المقبلين للنظر في تطورات الوضع في ليبيا.

وأكد بوقادوم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، تأييد بلاده الكامل، للقرار رقم 2510 الصادر الأربعاء، عن مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن ترحيبه باللائحة التي أقرها مجلس الأمن بأغلبية، وبكل ما يصب في الحل السلمي والسياسي في ليبيا.

كما أعلن بوقادوم، عن زيارة وشيكة له، للعاصمة الليبية طرابلس، يلتقي خلالها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

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