5 شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى الصين حتى نهاية مارس ..تعرف عليها

مددت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) تعليق رحلاتها إلى بكين وشنجهاي حتى نهاية مارس، وعزت ذلك إلى تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

وقالت الشركة اليوم الجمعة إن هذه الخطوة ستستمر حتى 29مارس.

وعرضت الشركة على الركاب استرداد قيمة التذاكر كما سمحت لهم بتغيير مواعيد حجز الرحلات. وتنظم الشركة 12 رحلة أسبوعية منتظمة من المدينتين الصينيتين وإليهما.

وستواصل الخطوط الجوية الإسكندنافية في الوقت الحالي تسيير رحلاتها الخمس أسبوعيًا إلى هونج كونج، وذكرت الشركة أنه سيتم السماح للركاب المسافرين إلى هونج كونج أو منها أو عبرها بتغيير موعد حجزهم أو طلب استرداد قيمة التذكرة.

وعلى الصعيد نفسه، مددت شركة الخطوط الجوية الفنلندية “فين إير” تعليق رحلاتها إلى بكين وشنجهاي حتى 28 مارس، وفقا لما أعلنته الشركة اليوم الجمعة. وسيتم تخفيض رحلات “فين إير” إلى هونج كونج من رحلتين إلى رحلة يوميا خلال الفترة بين الأول و 28 مارس. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الجمعة تمديد تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى بكين وشنجهاي حتى الـ 28 من مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. كما أعلنت كذلك الخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية قرارهما بتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى المدينتين الصينيتين حتى هذا التاريخ. وكانت لوفتهانزا قد أعلنت في بادئ الأمر تعليق الرحلات الجوية إلى الصين حتى 29 فبراير الحالي. كما ذكرت لوفتهانزا في وقت سابق بأنها ألغت تسيير رحلات إلى وجهات أخرى من البر الرئيسي للصين، مثل مدن نانجينج وشنيانج وتشينجداو حتى نهاية مارس.



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