الصين تسجل 121 وفاة جديدة وأكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة أنه مع نهاية يوم أمس الخميس تم تسجيل 121 حالة وفاة جديدة علاوة على تسجيل 5 آلاف و 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الفتاك .

وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين إلى 1380 شخصًا، وفقًا لبيان المفوضية. يأتي ذلك بعد أن تم إعادة تقدير الأرقام، وإزالة 108 حالات وفاة بسبب العد المزدوج في مقاطعة هوبي، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 63 ألفا و 851حالة.

كما خرج ما مجموعه 6 آلاف و 723 مريضاً من المستشفيات منذ تفشي المرض.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من إعلان هوبى زيادة حادة بأكثر من 14 ألف مريض جديد يصارعون مرض “كوفيد -19 ” الناجم عن الفيروس. ويرجع الارتفاع في الغالب إلى إضافة أكثر من 13 ألف حالة سابقة إلى الإجمالي أمس الخميس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ويبدو أن الأرقام تتصاعد بعد أن غيرت مقاطعة هوبي قواعد التشخيص، مما يعني أن نتائج إجراء أشعة على الرئة مسموح به كأساس لتأكيد العدوى بدلاً من الاختبارات المعملية، والتي تستخدم في باقي أنحاء الصين وخارجها. وقال رئيس العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان في مؤتمر صحفي أمس الخميس في جنيف “إننا لا نتعامل مع ارتفاع 14 ألف حالة (جديدة) يوميًا”. وكانت اتهامات قد وجهت للصين في السابق بأنها تقلل من حجم الدمار الناجم عن الحوادث والكوارث الطبيعية. وظهر الفيروس في ديسمبر، حيث كانت بدايته في سوق للمواد الغذائية في وسط مدينة ووهان الصناعية الصينية، ومنذ ذلك الحين امتد المرض إلى حوالي 24 دولة، مما دفع الحكومات إلى فرض قيود على السفر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا