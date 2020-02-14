الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي جاهز للمساعدة في تنفيذ وقف النار بليبيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، “وفقا لطلب الأمم المتحدة”.

وأضاف ماس، خلال كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث الإثنين المقبل المساهمة في تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما أكد ماس أن وزراء خارجية الدول المشاركة في “مسار برلين حول ليبيا” سيجتمعون الأحد المقبل في ميونيخ.

وشدد ماس على ضرورة “عدم تخلي أوروبا عن دورها في أزمات سوريا وليبيا والساحل، لصالح مصدري الأسلحة”، وفي هذا السياق، اعتبر ماس أن المتطرفين في الساحل الإفريقي يهددون أمن أوروبا.

يذكر أن مسئولين أوروبيين أكدوا في وقت سابق أن النمسا عرقلت استئناف العملية البحرية للاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

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