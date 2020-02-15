الذئاب تهادن الثعالب.. تقنية الفيديو تحكم بالتعادل على ولفرهامبتون وليستر

ليرفع ليستر رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، ويرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع الذي خاض مباراة أقل.

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هذا التعادل السلبي هو الأول في مباراة بالدوري الإنجليزي تقام مساء الجمعة، منذ مواجهة مانشستر يونايتد وسندرلاند في أبريل 2006.

المباراة كانت رقم 200 لـ جيمي فاردي في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، ليصير ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا للثعالب في البطولة خلف التركي موزي عزت أحد أساطير النادي.

أصحاب الأرض امتلكوا القدر الأكبر من المحاولات، فسدد البرتغالي ديوجو جوتا من مسافة قريبة في الدقيقة 11، لكن الدنماركي المخضرم كاسبر شمايكل تصدى ببراعة.

ليستر حاول الرد من المواقف الثابتة، فسدد التركي تشاجلار سويونكو برأسه في الدقيقة 24، لكن روي باتريشيو أمسك بثبات.

اللقطة الأكثر إثارة في المباراة حدثت في الدقيقة 44، عندما سجل ويلي بولي لـ ولفرهامبتون بضربة رأسية، قبل أن تتم مراجعة الهدف بتقنية الفيديو.

وبعد عدة دقائق من التدقيق، ألغى الحكم الهدف بداعي تسلل يحتاج إلى نظر ثاقب لاكتشافه.

الشوط الثاني كان خاليا من الفرص الحقيقية، وأنهاه ليستر بـ10 لاعبين بعد حصول حمزة تشودري على بطاقة صفراء ثانية إثر تدخله على البلجيكي لياندر ديندونكر.

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