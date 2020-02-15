كلوب: قائمة يوفنتوس أفضل ما رأيت في حياتي.. وليس لدي أدلة على الفوز بدوري الأبطال

كلوب رشح يوفنتوس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في حديثه لصحيفة جارديان الإنجليزية وكذلك تحدث عن إمكانية الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

الألماني قال: “يوفنتوس هم المرشحون للفوز بدوري أبطال أوروبا قبل بداية الموسم من وجهة نظري، لكن بوضوح أنا لا أتابع الكرة الإيطالية بشكل كاف لأنني لا أعلم لماذا الفريق ليس في الصدارة بفارق 10 نقاط”.

وأضاف “لديهم أفضل قائمة رأيتها في حياتي، لاعبين بجودة كبيرة، هذا جنون”.

وتابع “قائمة بايرن ميونيخ ضخمة، وكذلك باريس سان جيرمان عندما يكون جميع اللاعبين لائقين، ولا يمكن إغفال برشلونة ولا ننسى مانشستر سيتي الذي يعد دوري أبطال أوروبا ضمن أهدافه الكبرى”.

يوفنتوس يتعادل مع إنتر في صدارة الدوري الإيطالي ومن خلفهم بفارق نقطة وحيدة يأتي لاتسيو في المركز الثالث.

ويلتقي البيانكونيري مع أولمبيك ليون الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن إمكانية الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى “ليس لدي أي أدلة على إمكانية فوزنا بدوري أبطال أوروبا، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”.

وأكمل “ما أعرفه وما أظهرناه السنة الماضية أننا فزنا على الأفضل، هناك عدة فرق قوية مستعدة للقتال ومن ثم الأمر يتعلق بالتوفيق في بعض المواقف”.

وأتم “في النهاية الجودة في القائمة ليس العامل الأكبر في الاختلاف، بل بإيجاد الأسلوب المناسب والرغبة الأكبر وأن تكون حاسما في الوقت المناسب والتوفيق، من أجل الفوز بكل شيء عليك التأكد من كل ذلك”.

ليفربول لديه مواجهة نارية مع أتليتكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل الدفاع عن لقبه.

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