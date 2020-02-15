مؤتمر زيدان: إيقاف مانشستر سيتي؟ لا شيء سيتغير.. وهازارد جاهز للمشاركة

ومن المتوقع أن يعود الجناح البلجيكي لقائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وقبل مواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي: “الفريق سوف يكسب لاعبا كبيرا، حان وقت عودته إذا تدرب معنا وكان سليما”.

وواصل “بالطبع لم يلعب منذ 3 أشهر، بدنيا جاهز للمشاركة”.

البلجيكي البالغ 29 عاما شارك فقط في 13 مباراة بقميص الميرنيجي وسجل هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات وأثقلته الإصابات منذ انضمامه الصيف الماضي.

وعن مواجهة سيلتا واصل “كرة القدم تعتمد على التوازن، وفكر ريال مدريد هو الهجوم ولعب كرة القدم”.

وأضاف “لقد لعبت هنا لذلك أعرف هذا، وعلينا وزن الأمور بين الدفاع والهجوم من أجل الحصول على النتائج”.

ويتصدر ريال مدريد جدول مسابقة الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة.

وردا على “لا أعرف ماذا سيتغير في أوروبا، لكن لا شيء سيتغير في المباراتين”.

وأتم “يظل سيتي فريق قوي ومنافس”.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في ثمن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

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